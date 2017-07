Londër, zjarr në “Camden Market”; asnjë i lënduar

Thuajse 4 javë pas tragjedisë në “Grenfell Tower”, Londra ka përjetuar një tjetër natë frikë për shkak të një zjarri, i cili ra në zonën veriore të kryeqytetit, në “Camden Market”, një zonë shumë e populluar mes londinezëve dhe turistëve ,falë ofertave të dyqaneve për psonisje dhe lokaleve të natës.

Rreth 70 zjarrfikës të dërguar në zonë me 10 makina, kanë luftuar me flakët thuajse deri pas mesnatës, në një godinë 3 katëshe në brendësi të kompleksit që ndodhet në tregun e famshëm. Në të njëjtën kohë, në gatishmëri kanë qenë me dhjetëra ambulanca, por zëdhënësi i ndihmës së shpejtë, ka shpjeguar që asnjë person nuk ka mbetur i lënduar.

10 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)