Manchester United, 733 milionë euro për pesë trofe

Në majin e 2013-ës, Sër Alex Ferguson ka vendosur të largohet nga Manchester United, trajneri legjendar e ka mbyllur aventurën e tij në mënyrën e duhur, duke fituar titullin në Premier League.

Por duke i lënë pasardhësve të tij një trashëgimi shumë të rëndë, të cilën asnjëri mes David Moyes, Van Gaal dhe Jose Mourinho nuk ka arritur ta pasurojë. Sigurisht “Special One” ka fituar 3 trofe, Superkupën e Anglisë, Kupën e Ligës dhe Europa League, që i janë shtuar Superkupës së Anglisë dhe Kupës së Anglisë të fituara në dy sezonet e mëparshme. Por këto suksese nuk janë të denja për një klub si Manchester United dhe nuk janë në lartësinë e investim të madh që është bërë.

Siç ka vënë në dukje “FoxSport”, pas largimit të Ferguson United ka shpenzuar plot 733 milionë euro në merkato. Një shifër e çmendur që nuk i ka ndihmuar ekipet e drejtuara nga Moyes, Van Gaal dhe Mourinho që të fitojnë trofe të rëndësishëm. Ky bilanc bëhet akoma më i rëndë nga rendimenti që kanë pasur disa prej yjeve të blerë gjatë këtyre viteve.

Nga Fellaini, i paguar 33 milionë euro, te 23 për Blind, nga 40 për të pafatin Luke Shaë, e kështu me radhë. Nuk ka dyshim se periudha më e keqe ka qenë ajo e Van Gaal. Mjafton të mendosh për 12 milionë eurot e paguara vetëm për huazimin e Radamel Falcao dhe 78 milionë eurot e dhëna për Angel Di Maria.

Më pas vijmë te Paul Pogba, lojtari më i shtrenjtë i të gjitha kohërave. Për të Mourinho ka rishkruar historinë e merkatos duke investuar plot 105 milionë euro (atë vit janë marrë edhe Bailly 38 milionë dhe Mkhitaryan 31).

Një shumë e jashtëzakonshme për francezin, i cili ishte larguar pikërisht nga United për të shkuar tek Juventus me kosto zero. Një operacion rekord, i kritikuar shpesh nga tifozët gjatë sezonit të kaluar për shkak të paraqitjeve zhgënjyese të lojtarit. Edhe këtë verë Mou ka vendosur të mos kursehet. Në fakt, United ka shpenzuar mbi 100 milionë euro deri tani: 35 për Lindelof dhe 85 për Lukaku. Me shpresën që të kthehen fitoret e rëndësishme në Angli dhe Europë.

10 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)