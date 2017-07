Përplasen 3 automjete në autostradën Tiranë-Durrës, plagosen 3 persona

Një aksident me pasojë plagosjen ka ndodhur gjatë mbrëmjes së sotme në autostradën Tiranë-Durrës. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 18:49, ku janë përplasur tre automjete, konkretisht mjeti tip Ford Focus me drejtues shtetasin E.P., 22 vjeç, mjeti tip Fiat Punto me drejtues shtetasin E.S., 32 vjeç dhe mjeti tip Volswagen Golf, me drejtuesin shtetasin S.L., 33 vjeç.

Nga përplasja e mjeteve janë dëmtuar lehtë shtetasit: S.L., 33 vjeç , drejtues i mjetet tip Volswagen Golf; I.S., 25 vjeç, K.D., 29 vjeç dhe Xh.H., 17 vjeç. Grupi hetimor po kryen veprimet për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

10 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)