Rama publikon platformën e bashkëqeverisjes: Presim kritika e këshilla

Kryeministri Edi Rama ka lançuar platformën online të bashkëqeverisjes nën siglën “me ty për Shqipërinë që duam”.

Në adresën, http://shqiperiaqeduam.al/, qytetarët do të kenë mundësinë të informohen mbi shërbimet, të japin opinione të denoncojnë mbi problemet që i shqetësojnë, të ofrohen për të kontribuar apo të prezantojnë dhe nisma konkrete.

Në prezantimin e platformës “Shqipëria që duam” në faqen online, thuhet se “kjo është një platformë e hapur komunikimi e ndërveprimi me qytetarët që do të shërbejë për t’ju dëgjuar në kohë reale për çështje të aktualitetit politik e qeverisës, për të diskutuar me ju reforma e masa të rëndësishme dhe mundësuar ndikimin tuaj mbi politikat qeverisëse në çdo sektor e mbi punën e çdo ministrie apo institucioni të varësisë; për të luftuar së bashku korrupsionin, evidentuar tepsixhinjtë apo parazitët e çdo niveli, duke i goditur me zero tolerancë e nxitur zgjidhjen e ndershme të problemeve komunitare apo vetjake të kujtdo prej jush”.

10 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)