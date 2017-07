Trump si në “Top Gun”, sulmon aeroplanët me logon e CNN

Donald Trump Junior, një nga djemtë e Presidentit të SHBA-së, ka postuar në Twitter një video që na kujton filmin “Top Gun”, me Tom Cruise, ku Presidenti i SHBA-së shfaqet duke luftuar me aeroplanin armik që ka logon e televizionit amerikan CNN.

Bëhet fjalë për një sulm të ri ndaj televizionit CNN. Disa ditë më parë djali i Presidentit shpërndau një video ku Donald Trump merrte me shpulla një person, fytyra e të cilit ishte mbuluar me logon e CNN. Videoja është shfaqur për herë të parë në profilin e Old Row, një faqe që mbledh foto dhe imazhet e prodhuar nga persona anonime dhe është shpërndarë nga Donald Trump Junior me komentin:-“Një nga më të bukurat që kam parë ndonjëherë”.

10 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)