Krimet e Rënda japin 104 vjet burg për grupin e “Xibrakës”

Gjykata e Krimeve të Rënda ka dhënë sot në mesditë vendimet për grupin e Xibrakës, ku mes të pandehurve është dënuar edhe nipi i ish-diktatorit, Enver Hoxha.

Në vendimin e ditës së sotme, nipi i ish-dikatorit Enver Hoxha, Ermal Hoxha u dënua me 10 vite burg.

Dënimin më të rëndë e mori Genc Xhixhaj me 13 vite burg, Ilir Hyseni u dënua me 12 vite burg, me 10 vite u dënua Arjan Dalipi, Saimir Batku u dënua me 13 vite burg, Gentjan Gjonaj me 11 vite burg dhe Kelmend Dalipi me 11 vite burg.

Ndërkohë dy kolumbianët Cezar Avila dhe Valte Moreno u dënuan me nga 12 vite burg.

Kështu

Arjan Dalipi është dënuar me 10 vite burg.

Çezar Avila, 12 vite burg

Wolter Morena, 12 vite burg

Ilir Hyseni, 12 vite burg

Saimir Batku, 13 vite burg

Genti Xhixha, 13 vite burg

Gentian Gjonaj, 11 vite burg

Klemend Dalipi, 11 vite burg

Të pandehurit kanë kërkuar gjykim të shkurtuar, kërkesë e cila është refuzuar fillimisht nga Gjykata.

Prokuroria ka kërkuar 126 vite burg për 9 të arrestuarit e këtij grupit, midis të cilëve edhe Ermal Hoxha, nipi i ish-diktatorit Enver Hoxha.

Prokuroria për Krime të Rënda kërkon dënimin me:

I pandehuri Ilir Hyseni të dënohet me 14 vjet burgim

I pandehuri Genci Xhixa të dënohet me 15 vjet burgim

I pandehuri Arjan Dalipi të dënohet me 13 vjet burgim

I pandehuri Cesar Avila të dënohet me 14 vjet burgim

I pandehuri Valter Moreno të dënohet me 14 vjet burgim

I pandehuri Ermal Hoxha të dënohet me 13 vjet burgim

I pandehuri Sajmir Batku të dënohet me 15 vjet burgim

I pandehuri Gentian Gjonaj të dënohet me 14 vjet burgim

I pandehuri Kelmend Dalipi të dënohet me 14 vjet burgimKonkluzionet e prokurorise: “Në bazë të hetimeve të Prokurorisë për Krime të Rënda rezulton e provuar se të pandehurit kanë krijuar një grup të strukturuar kriminal për trafikimin e lëndëve narkotike, në kuadër të të cilit ata kanë importuar në territorin e Republikës së Shqipërisë një sasi lënde në përmbajtje të së cilës ka qenë e fshehur kokainë.

Për ekstraktimin e saj, ata kanë ngritur edhe një laborator ku përpunohej lënda bazë që përmbante kokainën deri sa nxirrej në formën e saj përfundimtare, e gatshme për t’u shitur në treg apo trafikuar.

Prania e kokainës në një sërë lëndësh që ndodheshin të depozituara në enë, shishe qelqi, qese, kontenierë etj, të sekuestruara në magazinë, siç u përshkrua në mënyrë të detajuar më lart, provon plotësisht se në magazinën në Xibrakë ishte ngritur një laborator për ekstraktimin e kokainës nga lënda ku ishte fshehur më parë, me qëllim kalimin me lehtësi të kontrolleve në pikat doganore.

Dosja: Operacioni nisi më 17 dhjetor 2014 kur mbërriti në Prokurorinë për Krime të Rënda një informacion nga ana e autoriteteve gjermane mbi organizimin e një aktiviteti të trafikimit të një sasie lënde narkotike të dyshuar si kokainë nga Shqipëria drejt Gjermanisë.

