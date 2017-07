Merr fund telenovela, Donnarumma, te Milani deri ne 2021

Merr fund telenovela Donnarumma, Sipas asaj që raportojnë mediat italiane, portieri pas takimit prej 3 orësh me drejtuesit e Milanit, ka rinovuar kontratën e tij me kuqezinjtë deri në vitin 2021, me një pagë prej 6 mln Eurosh në sezon.

Deri pak kohë më parë përflitej se Donnarumma do të largohej nga San Siro, për të zbarkuar te Real Madrid, por duket se 18-vjeçari vendosi të dëgjojë zemrën e tij duke vendosur dashurinë për kuqezinjtë të parën dhe jo përfitimet ekonomike.

11 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)