Horoskopi – 12 korrik 2017

DASHI

Emocionet dhe kënaqësia që do përjetoni gjatë kësaj dite në krahët e partnerit do jetë e papërshkrueshme. Në planin financiar duhet me patjetër të mendoni për një strategji strikte në mënyrë që situata mos përkeqësohet.

DEMI

Klima për jetën tuaj në çift nuk do jetë aspak e mirë gjatë kësaj dite. Do keni vështirësi për të ruajtur një komunikim të ngrohtë dhe nuk do mundni dot ta mbani për vete xhelozinë.

BINJAKET

Jeta juaj në çift do marrë një drejtim shumë më të mirë gjatë kësaj dite. Do kuptoheni me njeri-tjetrin dhe do bëni më shumë tolerime se më parë. Financat do jenë përgjithësisht të mira.

GAFORRJA

Pas një zënke të vogël me partnerin sot do të jetë dita në të cilën do të pajtoheni dhe do ta kuptoni njëri tjetrin. Duhet të kini më shumë besim në aftësitë tuaja për të transmetuar emocione dhe ndjenja.

LUANI

Hëna në shenjën tuaj do t’ju dhurojë sot një dëshirë ta madhe për të ofruar dhe kërkuar përkëdhelje. Një telefonatë e papritur do t’ju bëjë shumë të lumtur dhe do të keni mundësi argëtimi.

VIRGJERESHA

Mërkuri në shenjë do të mbështesë ju për të qënë bindës me personat që ju rrethojnë. Dita është ideale për të dhënë dhë marrë informacione shumë të rëndësishme për projektet tuaja.

PESHORJA

E favorizuar do të jetë jeta afektive dhe ju nuk duhet të humbisni rastet që ju ofrohen këtë periudhë. Hëna në shenjë do t’ju ndihmojë të bëni paqe me miq tuaj të vjetër me të cilit kishit mosmarrëveshje.

AKREPI

Sot do t’ju ofrohet rasti i duhur për të kthyer marrëdhënien tuaj afektive në një raport serioz. Optimizmi juaj do t’ju ndihmojë që të gjeni forcën dhe mënyrën e duhur për të realizuar projektet tuaja.

SHOIGJETARI

Hëna në shenjë do t’ju bëjë të jeni të mbushur me energji dhe optimizëm. Në çdo situatë të ditës do të bëni figurë shumë të mirë përpara të tjerëve. Kini kujdes me të ushqyerit, evitoni ushqimet e rënda.

BRICJAPI

Mund të gëzoni çdo moment magjik që ju dhuron dita sot por duhet të jeni të gatshëm të ktheheni më këmbë në tokë nëse është e nevojshme. Familjarët tuaj do të jenë të shqetësuar për të ardhmen tuaj afektive.

UJORI

Ju pret një ditë e lodhshme por do të keni energjinë e duhur për ta kaluar këtë situatë me sukses. Dikush nga ju do të dojë të ndryshojë shoqëri dhe dikush tjetër do të ketë mundësi të gjejë shpirtin binjak.

PESHQIT

Një lajm që vjen nga larg do t’ju bëjë të ëmbël dhe melankolik. Do të jeni në kontradiktë me dëshirën për të ndjekur kujtimet e vjetra dhe dëshirës për të vazhduar me lidhjen tuaj aktuale. Dëgjoni zemrën tuaj.