Malawi, Madonna hap spitalin e parë pediatrik në vend

Madonna është rikthyer në Malawi për të inauguruar një spital fëmijësh, të ndërtuar falë fondeve të mbledhura nga fondacioni i saj.

Ylli i muzikës pop ka hapur “Mercy James Institute of Paediatric Surgery and Intensive Care” në krah të presidentit Peter Mutharika, një spital me kapacitet prej 50 shtretërish për të pritur pacientët e vegjël të cilët deri tani nuk mund ta merrnin këtë shërbim.

U deshën 2 vjet për të përfunduar spitalin, i pari institucion i specializuar për fëmijët në vendin me 18 mln banorë dhe që nga Kombet e Bashkuara renditet si një nga 20 vendet më të varfra në botë.

Madonna është shumë e lidhur me Malawi ku ka adoptuar – edhe pse mes polemikash – 4 fëmijë; binjakët 4-vjeçarë Ester dhe Stella, ndërsa më parë 11-vjeçarët Mercy James (të cilit i është dedikuar spitali pediatrik) dhe David Banda.

12 korrik 2017 (gazeta-shqip.com)