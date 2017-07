Ra në tenxheren me qumësht, Rama merr përsipër kurimin e vogëlushes

Vogëlushja 2-vjeçare Altea Jubi, e cila prej disa ditësh po lufton me jetën, pasi është djegur në 70% të trupit, do të dërgohet për trajtim të specializuar në Turqi. Vogëlushja nga Peqini, u dogj në pjesën më të madhe të trupit pasi ra në një tenxhere me qumësht të valuar.

Kryeministri Edi Rama, pasi u njoh me rastin e vogëlushes që ka prekur opinionin publik, kërkoi informacion të plotë për gjendjen shëndetësore të saj, pas të cilit është kujdesur për t’i siguruar një kurim më të specializuar të menjëhershëm.

12 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)