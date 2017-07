Selami: Basha po luan me dy porta, të tërheqë “teknikët”

Kandidati për kryetar të PD, Eduard Selami ka vijuar turin e takimeve me demokratët në Tepelenë, Gjirokastër dhe Këlcyrë.

Selami i ka kërkuar Lulzim Bashës të shprehet qartë kundër një koalicioni të mundshëm me Partinë Socialiste dhe të tërheqë menjëherë ministrat teknikë.

Nëse vazhdohet të luhet me dy porta dhe të shihet nga LSI e PS, ka theksuar Selami, humbja do të thellohet edhe më tej.

“Unë nuk e kuptoj pse duhet të rrinë ministrat tanë në qeveri?! Duhet distancuar që tani nga marrëveshja, sepse marrëveshja ishte një nga shkaqet e humbjes. Zotit Basha ia kam thënë dhe do t’ia them prapë, tërhiqi ministrat nga qeveria. Prano që ne nuk bëjmë koalicion qeveritar me Partinë Socialiste. Nëse ne duam të vijmë në pushtet duhet ta fillojmë opozitën që tani. Shqiptarët na kanë votuar në opozitë”, tha Selami.

Selami tha se Partia Demokratike e ka shpërdoruar besimin që shqiptarët i dhanë në vitin 1992, duke u dorëzuar para ambicies për të shndërruar Shqipërinë në histori suksesi.

“Ishte mandat për t’u ndarë nga një epokë brutale. Ne e filluam mirë por e shpërdoruam, e dorëzuam. Së bashku ne duhet të vendosim një kontratë të re siç e kemi pasur në vitin 1992. Unë di ta rikthej PD-në të funksionojë si parti bashkëkohore, si simotrat e PPE, me rregulla loje ku karriera dhe meritokracia do zgjidhet nga ju me 1 anëtar 1 votë”, tha Selami.

Ai i qendroi idesë se gara për kryetar është e pabarabartë, por u shpreh i bindur se është tërësisht e fitueshme.

12 korrik 2017 (gazeta-shqip.com)