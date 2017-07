Trieste: Takim i Nivelit të Lartë i vendeve të Ballkanit Perëndimor

Krerët e shteteve dhe të qeverive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur sot në Takimin e Nivelit të Lartë të Triestes, një tjetër etapë e Procesit të Berlinit, nisma e cila mori jetë në 2014 falë angazhimit direkt të kancelares gjermane Angela Merkel. Takimi pritet të mbyllet me arritjen e një marrëveshjeje për krijimin e një Zone Ekonomike Rajonale, dhe nënshkrimin e Traktatit të Transportit. Ndërkohë Bashkimi europian ofroi sot 48 milion euro në mbështetje të sipërmarrjes.

Diskutimet e sotme në Trieste fokusohen në tri fusha kyçe të bashkëpunimit rajonal: Ndërlidhja, Integrimi rajonal ekonomik dhe zhvillimi i sektorit privat, si dhe kontaktet mes njerëzve. Në fushën e ndërlidhjes, synimi është krijimi i kushteve për rritje ekonomike dhe marrëdhënie të mira fqinjësore, në veçanti përmes përgatitjes dhe financimit të projekteve konkrete të investimeve në infrastrukturë rajonale në sektorët e transportit dhe energjisë. Përpara takimit të udhëheqësve të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor me homologët e tyre të Italisë, Gjermanisë, Francës dhe përfaqësuesve të lartë të Austrisë, Kroacisë dhe Sllovenisë,

Johannes Hahn Komisioneri për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit nënshkroi një marrëveshje me Fondin europian të Investimeve, Bankën për Rindërtim dhe Zhvillim si dhe më Bankën Botërore për një financim prej 48 milion eurosh që do të shkojnë për të mbështetur zhvillimin dhe forcimin e kapaciteteve të sipërmarrjes, veçanërisht për hapjen e sipërmarrjeve të reja. Ky fond, i cili pritet të ndihmojë afër 6 mijë sipërmarrje, i shtohet 220 milion eurove të lëvruara në 10 vitet e fundit për Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Ballkan.

Në përfundim të Takimit të Triestes pritet dhe firmosja e Traktatit të Komunitetit të Transportit, i cili do të ndihmojë në integrimin e rrjeteve të transportit në rajon dhe me BE-në dhe do të udhëheqë masat reformuese në sektorin e transportit. Sa i përket integrimit ekonomik rajonal, partnerët e Ballkanit Perëndimor pritet të bien dakord mbi një plan veprimi për të zhvilluar një Zonë Ekonomike Rajonale me qëllim të rrisë tërheqjen në rajon të investimeve si dhe për të gjeneruar vende të reja pune. Rreth saj ka patur shumë diskutime dhe jo pak hezitime

Sa i përket kontakteve mes njerëzve, Komisioni Evropian së bashku me qeverinë italiane kanë organizuar në kuadër të Takimit të Triestes, një forum rinor BE-Ballkani Perëndimor, për të vlerësuar rezultatet e arritura që nga viti i kaluar dhe për të eksploruar fusha të tjera të bashkëpunimit. Bazuar në rezultatet e forumit të të rinjve, Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO) me qendër në Tiranë, do të zhvillojë më tej programin e saj të punës për të nxitur bashkëpunimin midis të rinjve të rajonit.

Takimi i Triestes është i katërti në radhë, që pas atij të organizuar në Berlin. Megjithatë duket se vendet e Ballkanit kanë patur një pritshmëri më të madhe ndaj këtij procesi. I ashtuquajturi Procesi i Berlinit, synon përshpejtimin e integrimit europian të vendeve të rajonit të Ballkanit, nxitjen e bashkëpunimit mes tyre si dhe mbështetjen për zhvillimin ekonomik.

12 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)