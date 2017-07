Kryemadhi sulmon Ramën dhe apelon: Duhet opozitë e bashkuar

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi e ka quajtur “karafil të qeverisë” Ramën, ndërsa thotë se këto janë shenjat e para të sundimit të pakicës. Këtë deklaratë Kryemadhi e ka bërë në Facebook dhe i referohet “listës së zezë”, që kryeministri Rama publikoi një ditë më parë.

“Deliri i pushtetit nuk njeh më kufij dhe shenjat e para të sundimit të pakicës, që vodhi zgjedhjet e qershorit, po jep shenjat e para. Karafili i qeverisë nuk sheh më përtej oborrit të tij, krimit dhe drogës, bashkëpunëtorëve të vjedhjes së votës dhe oligarkëve. Pushteti pa kufij që ata i dhanë me tjetërsimin e votës, e bën atë të mendojë dhe veprojë si një diktator, duke harruar që ky popull ka memorie dhe nuk i toleron akte të tilla paturpësie.

Të gjithë së bashku duhet ta ndalojmë këtë delirant që nuk njeh më kufizime. Sot më shumë se kurrë opozita duhet të jetë e fortë dhe e bashkuar për t’i treguar këtij kryeministri në delir, se pushteti i pakufizuar dhe arroganca janë te papranueshme në demokraci, qoftë edhe në një demokraci të brishtë si e jona.

Të gjithë së bashku duhet ta ndalojmë këtë revansh që u ble në 25 qershor me lekët e krimit dhe drogës. LSI do të vijojë çdo ditë dhe pa kompromis betejën e saj kundër instalimit të pushtetit mafioz”, shkruan Kryemadhi në Facebook. Më herët, kreu i qeverisë paralajmëroi ndëshkim për çdo punonjës administrate që abuzon me detyrën.

