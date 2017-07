Modelja shqiptare shtatzënë, pret një fëmijë nga stilisti i njohur britanik

Modelja e njohur me origjinë shqiptare, Misse Beqiri po përjeton një romancë të vërtetë me stilistin e njohur amerikan, Jake Hall.

29-vjeçarja dhe 26-vjeçari janë në pritje të një fëmijë dhe këtë e kanë konfirmuar përmes një fotoje gjatë pushimeve të tyre të Spanjë, ku Hall shihet duke puthur barkun e modeles.

Misse Beqiri, modelja me origjinë shqiptare por e lindur në Suedi, ka edhe një djalë, Julanin, nga martesa me ish-futbollistin e Manchester United, Anders Lindegaard me të cilin është divorcuar në gusht të vitit të shkuar.

13 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)