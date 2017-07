Rama: Reduktim drastik zyrave për të ulur burokracitë. Qeveria e re më e vogël

Kryeministri Edi Rama gjatë një dëgjese publike me qytetarët në Durrës u shitej se në shtator do të bëhet një reformë rrënjësore në administratë me qëllim përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve. Në këtë kuadër sipas Ramës, do të reduktohen zyrat për të ulur burokracitë.

“Ka zyra dhe agjenci të tepërta që janë kosto e që mbahen me rrogë parazite. Do të bëjmë një shkurtim drastik për të lehtësuar burokracitë në zyrat e shtetit”, deklaroi ai.

Rama u shpreh se qeveria e re që do të formohet në shtator do të jetë më e vogël dhe duhet të ketë kapacitetin që të garantojë bashkëqeverisjen me njerëzit.

“Qeveria e re që duhet të jetë më e vogël, më efikase dhe duhet të ketë kapacitetin që të garantojë bashkëqeverisjen me njerëzit. Nuk duhet të ekzistojnë më ministri dhe agjenci që nuk u kthejnë përgjigje letrave dhe ankesave që bëjnë njerëzit”, u shpreh Rama.

13 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)