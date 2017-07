Rinumërohen 64 kutitë e votimit, PDIU vetëm 5 vota plus. Idrizi jashtë Kuvendit

Rinumërohen 64 kutitë e votimit, PDIU vetëm 5 vota plus. Idrizi jashtë...

Komisioni Qendori i Zgjedhjeve nisi mëngjesin e sotëm rinumërimin e 64 kutive të votimit të ankimuara nga Partia Socialiste dhe Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet.

Rinumerimi i ketyer kutive, qe perfundoi rreth ores 20:30 ne mbremje i dha PDIU vetem 5 vota me teper duke bere qe kryetari i kesaj force politke te mbetet serish jashte kuvendit

Rezultati i sotëm do të ndante nëse mandati do t’i shkonte PDIU së Shpëtim Idrizit, i cili me 37 vota mund të kalojë pragun për tu bërë deputet i Parlamentit të ri.

Fillimisht ishte PDIU që ankimoi rezultatin, pas pretendimeve se janë vjedhur vota aq sa kanë përcaktuar një mandat deputeti për qarkun e Tiranës. Sipas PDIU-së, ka prova të mjaftueshme që vërtetojnë vjedhjen e votave dhe tjetërsimin e rezultatit.

Pak ditë më parë u publikuan edhe disa materiale filmike, të cilat sipas PDIU-së vërtetojnë manipulimin me votat. Kjo parti nuk e kaloi pragun e 3 përqindëshit për të marrë një mandat deputeti, ndërsa rezultati u diskutua vetëm për 37 vota.

13 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)