Shkodër, vrau mjekun për shtesën e pallatit, vetëdorëzohet në polici 29-vjeçari

Është vetëdorëzuar në policinë e Shkodrës Dritan Ymeri, autori i vrasjes së mjekut Ilir Alija, rreth dy javë më parë.

Burime zyrtare nga policia lokale bëjnë me dije se pas kontrollove të shumta të kryera nga forcat policore, pamundësisë për tu larguar falë masave të marra nga Policia e Shkodrës në bashkëpunim me Policinë Kufitare dhe Drejtoritë Vendore të tjera të Policisë , si dhe pas negociatave të pandërprera me familjarët, është vetdorëzuar në Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër, autor i vrasjes së shtetasit I. A., ngjarje e ndodhur më datë 01.07.2017, shtetasi Dritan Ymeri, 29 vjeç, lindur dhe banues në lagjen “Perash” të qytetit Shkodër.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër , ndaj këtij shtetasi , ka caktuar masën e sigurisë ” Arrest në burg” për veprën penale “Vrasje me dashje”, “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit”, parashikuar nga nenet 76 e 278 të Kodit Penal.

Ngjarja e rëndë ndodhi më një korrik të këtij viti. Prej kohësh, mjeku Ilir Aliaj që mbeti i vrarë dhe autori i krimit Dritan Ymeri ishin në konflikt pronësie, pasi jetonin në një ndërtesë të përbashkët, njëri kishte 3 katet e një ane dhe tjetri 3 katet e anës tjetër. Viktima kishte tentuar kohët e fundit që të bënte disa punime në katin e tretë, për të cilat 29-vjeçari s’ka qenë dakord dhe natën e ngjarjes janë konfliktuar. Dritan Ymeri ka qëlluar me pistoletë Ilir Aliajn në sytë e familjarëve të tij, djalit 15-vjeçar, nënës dhe bashkëshortes së tij.

13 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)