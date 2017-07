Arrestohet në Elbasan i dënuari me 15 vjet burg

Policia e Elbasanit ka arrestuar një person të dënuar me 15 vjet burg për disa vepra të rënda penale. Në pranga ka rënë shtetasi Abdulla (Avdulla) Meta, 32 vjeç banues në Elbasan.

Ndalimi i tij u bë pasi Gjykata e Elbasanit me datë 26 dhjetor 2013 e ka dënuar me 15 vite burgim për veprat penale “Vrasje me dashje e mbetur në tentativë” , “Plagosje e rëndë me dashje,” dhe ” Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.

Sipas policisë, Meta ka tentuar që të vrasë për motive të dobëta shtetasit E.L dhe G.G. Si pasojë ky i fundit kishte mbetur i plagosur. Ngjarja ka ndodhur më 12 mars 2013, në lagjen “Luigj Gurakuq”, Elbasan.

14 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)