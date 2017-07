Kapet një sasi e madhe droge në Kavajë, ja emrat e të arrestuarve

Rreth 1ton e 360 kg kanabis janë sekuestruar në kuadër të operacionit të koduar”Pilotët” në Kavajë. Operacioni është zhvilluar gjatë ditës së sotme, ku burimet zyrtare raportojnë se kanë sekuestruar 3 automjete, 1 gomone dhe një mjet i rëndë traktor. Gjithashtu janë arrestuar në flagrancë 3 shtetas si dhe shpallën në kërkim 3 shtetas të tjerë. Mësohet se në Komisariatin e Policisë Kavajë janë shoqëruar edhe disa shtetas të tjerë për tu marrë në pyetje në lidhje me ngjarjen.

Sipas burimeve zyrtare, rreth orës 02:20, shërbimet e policisë kanë marrë informacion se në vendin e quajtur fshati “Bago”, dy automjete, konkretisht një “Land Rover “dhe një furgon mund të transportonin lëndë narkotike. Menjëherë është organizuar puna për bllokimin e tyre. Në momentin e konstatimit të këtyre dy automjeteve, nga ana e punonjësve të policisë u është bërë shenjë për të ndaluar por këto automjete nuk kanë ndaluar duke shtuar shpejtësinë dhe duke rrezikuar jetën e punonjësve të policisë .

Drejtuesit dhe personat e tjerë që kanë qenë në këto automjete, duke përfituar nga errësira dhe terreni i vështirë, kanë arritur të largohen duke braktisur automjetet. Nga këqyrja e këtyre automjeteve, rezultoi se në brendësi të tyre kishte pako të mëdha me lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa, e cila pas peshimit rezultoi rreth 1360 kg.

Nga Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Kavajë në bashkëpunim me Sektorin për hetimin e narkotikëve në D.V.P. Tiranë , është organizuar puna dhe në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë policore, është bërë e mundur kapja dhe arrestimi i shtetasve Joni Sadikaj; Roland Hysenbelliu; Kejvi Hajdari. Nga veprimet hetimore të kryera , rezulton se bashkëpunëtor janë edhe shtetasit B.B., dhe F.S., të cilët janë shpallur në kërkim policor dhe punohet për kapjen e tyre.

Më pas nga ana e Komisariatit të Policisë Kavajë dhe Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë , është vijuar operacioni duke bërë krehjen e terrenit dhe territorit, ku si rezultat janë konstatuar një gomone me gjatësi 7.7m me dy motorë me 200 KV e tipit Kavasaki e lidhur me një traktor pa targa , si dhe një automjet i markës Toyota, cila nga verifikimet i përket shtetasit, H. K., i cili është shpallur gjithashtu në kërkim policor.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë, për veprën penale “Trafikim të lëndëve narkotike e kryer në bashkëpunim” e mbetur në tentativë ‘ parashikuar nga nenet 283/a ,22 dhe 25 të Kodit Penal.

14 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)