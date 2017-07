Kukësi përballë Qarabagut të Agollit, nëse kalon Sherifin

Tekat e fatit janë të pafund, e një prej tyre mund të konsiderohet edhe shorti i Kukësit në raundin e 3-të kualifikues të Champions League.

Nëse ja dalin të eleminojnë Sherifin e Tiraspolit, mision për të cilin ju duhet të përmbysin disfatën 1-0 të pësuar në ndeshjen e parë në Moldavi, kampionët e Shqipërisë sipas të gjitha gjasave do të përballen në raundin e tretë kualifikues me skuadrën e kapitenit të Kombëtares Shqiptare, Qarabagun e Ansi Agollit.

Në vazon e grupit të dytë ku ndodhej Kukësi përballej me 5 kundërshtarë të mundshëm, ndër ta dhe Olimpiakos por gogël pas gogle me ciftet e tjera që upërvijuan në fund kishin mbetur vetëm dy, kampionët e Greqisë dhe fituesi i ciftit Qarabag – Samtredia, fati deshi që goglat e Nion të shortonin Kukësin pikërisht me skuadrën e Agollit që mund të konsiderohet praktikisht e kualifikuar për në raundin e tretë, duke qenë se e ka fituar me rezultatin e thellë 5-0 ndeshjen e parë në shtëpi përballë rivalëve nga Gjeorgjia.

Kampionët e Shqipërisë përballë kapitenit të kombëtares, do të ishte padyshim një duel mjaft interesant për tu ndjekur, por për ta bërë realitet skuadrës së Ernest Gjokës i duhet që më parë të bëjë ndeshjen perfekte ndaj Sherifit në Shqipëri për të siguruar kalimin e raundit të tretë kualifikues të Champions League që më pas edhe në opsionin më të keq të mundshëm do t’ju garantonte edhe në rast eleminimi prezencën në play off-in e grupeve të Europa League.

