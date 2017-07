Rikthimi i Jugosllavisë së re, Rama: Një broçkull e madhe

Kreu i qeverisë, Rama, i ka konsideruar ‘broçkulla’ lajmet e mediave gjermane se Brukseli kërkon krijimin e Jugosllavisë së re.

Në një konferencë për shtyp, kryeministri sqaroi dhe analizoi rezultatet e Samitit të Triestes.

Ai shtoi se projekti është thellësisht europian dhe mbështetet thellësisht dhe terësisht në frymën europiane të bashkëveprimit dhe ndërveprimit.

“Është e kotë të humbasim kohë dhe energji për gjithfarë broçkullash që janë dëgjuar lidhur me këtë projekt. Projekti është thellësisht europian dhe mbështetet thellësisht dhe terësisht në frymën europiane të bashkëveprimit dhe ndërveprimit. Nuk përbën absolutisht një lidhje alternative por përkundrazi përbën një përpjekje komplementare me atë të integrimit të vendeve tona dhe të rajonit në BE. Nuk ka broçkull më të madhe për t’u evidentuar si kulmi i marrëzisë në interpretimin e këtij projekti sesa broçkulla e rikrijimit të Jugosllavisë, – sqaroi kryeministri shqiptar. – Ajo që ka rëndësi është se jemi duke hedhur hapa përpara në një proces terësor bashkëpunimi dhe ndërveprimi mes vendeve të rajonit që deri para fillimit të procesit të Berlinit ishte e paimagjinueshme se mund të ndodhte në një hark kohor kaq të shkurtër. Përmes këtyre hapave jemi duke zhvilluar në mënyrë terësisht komplomentare me axhendën e integrimit në BE një axhendë rajonale ashtu siç axhenda të tilla janë zhvilluar më parë mes vende të fqinje të BE”.

Rama po ashtu ka deklaruar se lista e publikuar me emra zyrtarësh dhe nëpunësish të korruptuar, është pjesë e denoncimeve të ardhua nga qytetarët e zakonshëm në profilin e tij në “Facebook”.

Rama theksoi se “lista e zezë”, nuk do të jetë bazë përndjekjeje për asnjë nga personat e cituar.

“Nuk ka asnjë listë të publikuar, nuk ekziston. Emrat në atë përmbledhje, janë pjesë e një raporti nga skuadra e shënimeve për ndjekësit e postimeve në faqen time. Asnjë nga personat aty, nuk është pjesë e asnjë akuze nga ana ime apo e qeverisë. Kjo listë nuk është bazë për ndonjë procedurë administrative apo përndjekjeje. Emrat nuk janë shpikur, janë vetëm një përmbledhje komentesh që kanë postuar qytetarët në faqen time, – tha Rama. – Nga ana tjetër, ne po përgatisim një mekanizëm ferri për zyrtarët që grabisin qytetarët. Ne po ndërtojmë një mekanizëm ferri. Ky mekanizëm do jetë ligjor, e transparent”.

