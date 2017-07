A DO TË TËRHIQET BASHA NGA GARA PËR KRYETAR PARTIE?

Politika amerikane, a do ta denoncojë botërisht përballë opinionit publik shqiptar, gjëmën e madhe që Berisha dhe Basha i patën kurdisur shqiptarëve në muajin prill-maj të këtij viti për destabilizimin e dhunshëm të Shqipërisë?

Politika amerikanë tani e ka të hetuar me fakte që Basha dhe Berisha, nën maskën e atij që këta i thanë “revolucion demokratik”, kërkuan që, me ndihmën e falangave ruse që kishin hyrë në Shqipëri, të krijonin një trazirë shumë më të përgjakshme se ajo e Shkupit.

Sot janë të dokumentuara të gjitha.

Ishte frika nga ndëshkimi i Reformës në Drejtësi që iu grisi përfundimisht maskat, dhe e çoi Berishën te mënyra e tij e vjetër e shkatërrimit të Shqipërisë për të shpëtuar nga abuzimet e tij kundrejt vetë shqiptarëve.

Por për faktin që tani politika amerikane e ka gjithçka të dokumentuar, duhet t’ia bëjë të qartë këtë opinionit publik shqiptar, sepse sot Shqipëria është në kohën e kthesës së saj të madhe, dhe ndihma amerikane për eliminimin e këtyre hordhive duhet të jetë më evidente.

Në lidhje me këtë analizë faktesh të rënda, pyetjet që ngrihen përballë Bashes janë këto: A do të tërhiqet Basha nga gara për kryetar partie?

Për faktin që u fut në një politikë të shtrembër antiamerikane për të krijuar një situatë luftë kundër popullit të vet, a mund të ketë ky më të ardhme në politikën shqiptare?

Nëse nuk tërhiqet nga gara dhe amerikanët i denoncojnë faktet, a mund të rezistojë dot ky më si kryetar partie dhe si shef i opozitës?

Ja, këto janë pyetjet, të cilat në fakt formëzojnë vetë Shpatën e Damokleut që asnjëherë nuk do t’i hiqet Bashës nga qëndrimi i saj vertikalisht mbi kokë, për denoncimin kundrejt tij nga politika amerikane.

Atëherë, si nuk do të tërhiqet Basha nga një garë që esencialisht është edhe e paligjshme në funksion të vetë partisë që kërkon të drejtojë?

Basha duhet të tërhiqet dhe do të tërhiqet.

Në të njëjtën kohë, Eduard Selami shumë mirë po bën që po denoncon hapur të gjithë dramën politike antidemokratike që ka kaluar Partia Demokratike.

Por duhet të jetë më vital në inkursionin e tij të përditshëm politik

Sot Shqipëria është pa fare program ekonomik dhe pa program demokratik të ristrukturimit institucional të shtetit shqiptar. Në samitin e fundit, Shqipëria nuk kishte paraqitur dot asnjë projekt dhe iku bosh. Turp! E vetmja gjë që paraqiti, ishin atletët e kryeministrit, kur gjendja ekonomike në Shqipëri sot është në regres tërësor.

Selami duhet menjëherë t’i drejtohet botës akademike dhe të fillojë bisedimet me këtë botë në të gjithë universitetet shqiptare, për t’i kërkuar kësaj ndihmën e mendjes dhe intelektit të kultivuar shqiptar; sepse Basha do të tërhiqet, ngaqë nuk ka më asnjë rrugë tjetër.

Nga kjo krizë me rrënjë trefishe ku ndodhet Shqipëria: njëherësh – në moral, në ekonomi dhe në drejtësi; shqiptarët mund të dalin vetëm nëse i drejtohen realisht mendjes dhe intelektit shqiptar. Dhe kjo sot është e përqëndruar në dy pika: nëpër universitetet shqiptare si akademizëm, dhe nëpër institucionet perëndimore si i individë shqiptarë të kualifikuar në nivele të larta.

Eduard Selami duhet t’i drejtohet të dyjave, pa humbur kohë, dhe të shpallë ristrukturimin doktrinar të shtetit, tregut dhe ekonomisë shqiptare; dhe gjithçka në favor të prodhimit.

Partia Demokratike dhe e djathta shqiptare e ka pritur prej vitesh rifutjen e saj në perimetrin demokratik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe tani është tamam koha. Prandaj plani i Selamit duhet të jetë konkret dhe i shpalosur përpara shqiptarëve. Ai gjithashtu duhet të jetë një plan paqeje për të shuar plotësisht konfliktin e brendshëm dhe absurd të të djathtës shqiptare në funksion të partisë që do të drejtojë: bashkim maksimal i shtresave dhe rikrijim real i principit liberal të idesë së djathtë në Shqipëri.

E djathta shqiptare, si vizion dhe si ide liberale bashkëkohore njëherësh, ka nevojë për një bashkim të një spektri të gjerë dhe për një krijim ex novo të programit të saj demokratik drejt Bashkimit Europian. Eduard Selami e ka kapacitetin intekektiv individual për ta bërë këtë lëvizje dhe për ta fituar.

Shqiptarët po presin kthimin e të djathtës së tyre te burimi.

Dhe ajo domosdoshmërish do të kthehet.

15 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)