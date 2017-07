Gara në PD, Selami: Fusin në statut nenin që ndalon kryetarin humbës të rizgjidhet

Eduard Selami gjatë takimeve me demokratët e Durrësit, Shijakut, Rrogozhinës dhe Fierit, kërkoi bashkimin e Partisë Demokratike, duke theksuar se përçarja nuk e ndihmon këtë forcë politike të tejkalojë krizën ku ndodhet. Selami tha se nën drejtimin e tij, Partia Demokratike do të rifitojë demokratët, rininë dhe elitën.

Në bashkëbisedimet me demokratët e Durrësit, Shijakut, Rrogozhinës dhe Fierit, kandidati për kryetar i Partisë Demokratike Eduard Selami, bëri thirrje për bashkimin e gjithë faktorëve të djathtë, duke theksuar se përçarja nuk ndihmon në ringritje.

Kundërshtari politik, tha Selami, po e shijon këtë fazë, por me mua u shpreh ai, Partia Demokratike do të ringrihet dhe rifitojë demokratët, elitën dhe shtresat e djathta.

“Dalim nga strukturat dhe përçahemi. Kundërshtarët tanë po e shijojnë këtë, edhe ato “miq” mezi presin të na shohin përtokë, por ne të gjithë së bashku nuk do ia japim këtë shans. Do të dalim më të fortë nga kjo garë, duke thënë disa të verteta që duhej të ishin thënë me kohë, jo duke folur në mënyrë personale jo duke hedhur njëri-tjetrin, jo në mënyrë përjashtuese”, tha ai.

Problemi më i madh në Partinë Demokratike, thotë Selami, është prishja e rregullave të lojës.

Kur ai të jetë kryetar, angazhohet të bëjë një analizë të thellë për të rikthyer funksionimin e bazës.

“Rregullat e lojës janë prishur në strukturë dhe në funksionim. Unë këtë quaj pikën më të dobët tonën. Prandaj ju them se nëse me 22 korrik nëshkruajmë një kontratë së bashku, dhe jam besimplotë që do të ndodhë sepse modeli që ofroj është bashkëkohor dhe fitues. Do fillojmë një analizë nga e para në seksion dhe grupseksion për ti rikthyer në funksionim, duke futur konkurrencën, meritokracinë. Ju do të zgjidhni kush do t’iu përfaqësoi në nivel qendror dhe lokal.

Selami konfirmoi shqetësimin për pabarazinë e garës dhe u angazhua se PD do të ketë në statut nenin që kryetari në rast humbje të dorëhiqet.

“Gara nuk është e përsosur. Hajde të fusim një nen në statut për herët e tjera që nëse kryetari i partisë nuk fiton, jep dorëheqje dhe nuk kandidon atë radhë për kryetar partie, që të shmangen këto gjëra. Nuk mund të jetë njëri me këpucë, tjetri zbath, njëri kryetar në detyrë me eskortë, ndërsa unë me një shofer që nuk di rrugët”, tha Selami.

Rinia është në qendër të projektit të Selamit, ndërsa tha se kërkohet një qasje e re për motivimin e tyre pasi siç u shpreh ai, kanë humbur shpresën te Partia Demokratike.

15 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)