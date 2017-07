Kafshët e egra në pozicione komike (Foto)

Bota e egër gjithmonë na surprizën dhe në shumë raste na bën që të ndihemi mirë kur përballemi me të. Fotografët Paul Joynson-Hicks dhe Tom Sullam kanë mbledhur fotografi të kafshëve të egra në një pozicion mjaft komik nga kolegët e tyre, në sajë të një projekti të nisur në vitin 2015. Qëllimi është që të shtohet interesi për mbrojtjen e kafshëve, të cilat një pjesë e madhe e tyre janë në rrezik zhdukjeje. Mjafton që ju t’i shihni dhe zemra do ju ngrohet dhe padyshim që humori do përmirësohet mjaftueshëm.

15 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)