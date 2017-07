Bie në kontakt me rrymën elektrike teksa punonte me autokombajnë, vdes 66-vjeçari

Një 66-vjeçar nga fshati Selenicë i Ersekës ka humbur jetën pasi ka rënë në kontakt me rrymën elektrike.

Burime nga policia lokale bëjnë me dije “shtetasi me iniciale B.N, 66 vjeç, banues në Selenicë, duke punuar me autokombajnë, ka rënë në kontakt me energjinë elektrike dhe për pasojë ka gjetur vdekjen e menjëhershme“.

Materialet i kaluan Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Korçë.

16 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)