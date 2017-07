Horoskopi – 16 korrik 2017

DASHI

Nervozizmi qe do te keni sot pergjate gjithe dites nuk do tju lejoje te shijoni kete dite pushimi qe vetem stresante nuk duhej te ishte.

DEMI

Mjaft aktivitete dhe surpriza te kendshme parashikohen per te lindurit e kesaj shenje gjate kesaj dite. Do te jeni te rrethuar nga dashuria.

BINJAKET

Nje dite plot ngjyra ashtu sic ndiheni edhe ju sot. Kudo qe jeni me familjen apo me miqte cdo gje do te shkoje shume mire.

GAFORRJA

Sot keni nevoje per perkedhelje dhe pak intimitet me partnerin, por nuk do ta realizoni dot. Te afermit tuaj ju kane zbarkuar ne dere.

LUANI

Keni mjaft opsione interesante sot per te kaluar diten dhe nuk dini ke te zgjidhni. Miqte duan nje dite ne natyre dhe vendi do tju pelqeje pa mase.

VIRGJERESHA

Ilaci I dites tuaj sot do te jene blerjet. Ata qe ju shoqerojne do te kenaqen sepse ju beni shume dhurata.

PESHORJA

Sot jeni ju protagonistet e situatave te ndryshme qe ju ofron dita. Do dini te beni zgjedhjet e duhura.

AKREPI

Edhe pse dita do te jete shume e rremujshme, mbremja paraqitet e qete dhe ne shoqeri te mire.

SHIGJETARI

Partneri nuk do te kuptoje nje takim pune qe do tju dale sot papritur. Debate dhe zenka parashikohen gjate pasdites.

BRICJAPI

Keqkuptimet qe do te lindin se fundmi nuk do te ndodhin per shkakun tuaj keshtu qe nuk keni pse te ndiheni fajtor.

UJORI

Mos qendroni te mbyllur ne shtepi sot. Dita eshte shume e bukur dhe duhet shijuar ne cdo moment. Do kerkoni shoqerine e nje miku.

PESHQIT

Sot cdo gje duket sikur shkon sipas planit dhe nuk do te ndiheni te rrezikuar aspak nga nje koleg qe ju ka vene shkopinj nen rrota.

16 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)