Një vit nga grushti i shtetit, Erdogan premton kthimin e dënimit me vdekje

Një vit nga grushti i shtetit, Erdogan premton kthimin e dënimit me...

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka vazhduar akuzat ndaj Bashkimit Evropian, duke thënë se Turqia duhet të shkojë drejt rrugës së vet.

Ai ka premtuar se do të kthejë në fuqi ligjin për dënim me vdekje, nëse e kalon parlamenti.

Ergogan, ka qenë pjesë e ceremonisë përkujtimore për 250 personat që humbën jetën gjatë grushtit të dështuar të shtetit vitin e kaluar.

Ai e ka akuzuar Bashkimin Evropian gjatë një fjalimi përpara pallatit presidencial në Ankara, se nuk i ka mbajtur premtimet e dhëna.

“Qëndrimi i Bashkimit Evropian po shihet qartë, kanë kaluar 54 vite dhe ata ende na krijojnë telashe”, ka thënë ai, duke shtuar se BE-ja ka dështuar në mbajtjen e premtimeve duke filluar nga çështja e vizave e deri tek ndihma për emigrantët sirianë.

“Ne do t’i rregullojmë gjërat tona, nuk kemi zgjidhje tjetër”.

Ai ka thënë se do të miratonte “pa hezitim” dënimin me vdekje, nëse parlamenti do të votonte për ta kthyer në fuqi.

Marrëdhëniet mes të Evropës edhe Turqisë ishin tensionuar pas dështimit të grushtit të shtetit.

Më shumë se 150,000 persona janë pezulluar nga puna, derisa më shumë se 50,000 persona janë arrestuar pas dyshimeve se kanë qenë të lidhur me klerikun fetar, Fethullah Gulen.

Ankaraja e akuzon Gulenin se ka marrë pjesë në organizimin e tentimit për puç, akuza të cilat ai i ka mohuar.

Kryetari i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker ka thënë se BE-ja mbetet e përkushtuar për dialog me Turqinë.

Ai i ka bërë thirrje Turqisë për forcimin e demokracisë dhe sundim të ligjit.

Juncer u deklarua kundër rikthimit të dënimit me vdekje.

“Nëse Turqia do të kthente ligjin me vdekje, qeveria turke do të mbyllte derën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian”, i ka thënë Juncer, gazetës gjermane Bild.

16 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)