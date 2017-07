Rama në Berat: Në administratën e re, drejtorët do vrapojnë për të bërë detyrën

Rama në Berat: Në administratën e re, drejtorët do vrapojnë për të...

Kryeministri Edi Rama ishte pasditen e sotme në qytetit i Beratit në kuadër të dëgjesave me qytetarët, për bashkëqeverisjen me ta.

Fillimisht, Rama nënvizoi se, nga zgjedhjet e 25 qershorit, krahas fitores PS ka marrë edhe një përgjegjësi të madhe përsipër.

“PS duhet të tregojë se e meriton votën e shqiptarëve. Fitorja jonë është një barrë shumë e madhe përgjegjësie pasi më 25 qershor u votuam për të qeverisur vetëm”, tha Rama.

Duke iu përgjigjur shqetësimeve të qytetarëve, Rama nënvizoi se reformimi i administratës nuk parashikon largimin e punonjësve të LSI-së dhe zëvendësimin e tyre me ata të PS-së njësoj si ata.

“Ne do shkurtojmë burokracinë në zyrat shtetërore. Problemet e qytetarëve do të adresohen në kohë reale”, tha Rama.

Duke dhënë garancinë se drejtorët e institucioneve do të veprojnë për të bërë detyrën, kreu i qeverisë përsëriti zotimin se, “ne tepsinë do ta çojmë për skrap”.

“Ne jemi një vend ku është e vështirë të të flasin me edukatë në një zyrë shteti. Nëse ne e ndërtojmë këtë koalicion, do e shikoni si do vrapojnë drejtorët për të mos pasur halle prapa, gjithmonë për të bërë detyrën , jo ndonjë heroizëm”, tha Rama.

