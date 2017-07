Greqi, taksë edhe për “smartphone”-t

Vendimi i qeverisë greke për të vendosur një taksë shtesë për telefonat inteligjentë, dhe për tabletet ka shkaktuar reagime të mëdha në vend.

Kjo taksë, që do të jetë nga 2- 6 përqind e vlerës së çmimit, do të sjellë në arkat e shtetit mbi 100 mln euro, për të cilat qeveria thotë se do t’i shpërndajë tek krijuesit shpirtërorë, artistët shkrimtarët, apo disa shkencëtarë.

Ligji përfshin çdo kompjuter me memorie RAM mbi 4 GB që do të taksohet me 2 përqind të vlerës. Gjithashtu, me 6 përqind mbi vlerën e deritanishme do të shiten edhe disqet e arkivimit me madhësi mbi 1 TB dhe me 4 përqind aparatet fotografike, skanerat dhe printerat.

Përveç reagimit nga qytetarët dhe grupet e interesit, edhe zëdhënësi i Komisionit Europian, Margaritis Schinas ka deklaruar para disa orësh se Brukseli po shqyrton urgjent çështjen nëse kjo taksë në favor të një pale të tretë është në përputhje me objektivat e marrëveshjes së ndihmës, e cila parashikon se Athina duhet të heqë në mënyrë graduale këto lloj taksash dhe jo t’i vendosë vetë, pa u konsultuar me kreditorët.

18 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH