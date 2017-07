Nis rindërtimi i “Rrugës së Dibrës”, Veliaj: I japim Tiranës një hyrje dinjitoze

Bashkia e Tiranës ka nisur nga puna për t’i dhënë një pamje dinjitoze hyrjes veri-lindore të kryeqytetit. Përpos punës për rregullimin e të gjitha fasadave, bashkia po rindërton Rrugën e “Dibrës”, segmentin nga “Farmacia 10” deri në Kinostudio, e cila u shërben mijëra banorëve dhe është një nga portat hyrëse në Tiranë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, inspektoi nisjen e punimeve për pasjen e një rruge me standarde, me gjelbërim dhe korsi të dedikuar për biçikletat.

“Kjo është hera e katërt që vijmë në Njësinë 4 dhe ashtu siç u premtuam qytetarëve gjatë fushatës, puna nuk do të ndalet as gjatë pushimeve të verës. Kësaj here vijmë për një projekt madhor, për një nga arteriet kryesore të qytetit, e njohur si Rruga e Dibrës, e cila do të jetë edhe hyrja e Tiranës nga Rruga e Arbrit. Bashkia po ndërton Rrugën e Dibrës, si pjesë urbane, kurse qeveria do të bëjë Rrugën e Arbrit, nga kthesa e Tufinës deri në Peshkopi. Pra, po përgatisim një hyrje dinjitoze për Tiranën, siç bëmë me Rrugën “Dritan Hoxha”, e siç po punojmë në Kombinat dhe në Rrugën e Elbasanit”, tha kreu i Bashkisë së Tiranës.

Veliaj theksoi se po punohet me ritëm të lartë në mënyrë që shumica e punimeve në këtë segment të kryhen gjatë periudhës së verës, kur qytetarët janë me pushime dhe kur Tirana ka më pak lëvizje. Ai tha se projekti i rrugës parashikon ndërtimin e një korsie të dedikuar dhe të mbrojtur për biçikletat. “Do të punojmë me tre turne që të sigurohemi që kjo rrugë cilësore, e cila do të ketë një korsi të dedikuar biçikletash, të mbrojtur fizikisht nga korsitë e makinave, me një ndriçim bashkëkohor dhe sigurisht me të gjitha fasadat e rregulluara, në fund të verës t’i japë kësaj lagjeje një hapësirë shumë më dinjitoze se sa hapësira që gjetëm në fillim. Besoj se ky investim do përkthehet menjëherë në një rritje të vlerës së pronës në të dyja anët e rrugës”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku kërkoi mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e banorëve të zonës për të shmangur në maksimum lëvizjet me makina nga Rruga e “Dibrës”, për të mos u përballur me problematikat që sjellin punimet.

Ai garantoi qytetarët se Bashkia e Tiranës do të punojë me të njëjtin ritëm edhe në dy vitet e tjera të këtij mandati, për të mbajtur premtimin për të bërë çdo ditë nga një punë në shërbim të qytetarëve dhe transformimit të Tiranës.

Në segmentin e Rrugës së “Dibrës” që nis nga “Farmacia 10” deri te rruga “Aleksandër Moisiu”, në afërsi të Kinostudios, është parashikuar të bëhen punime nëntokësore për kanalizimet e ujërave të zeza dhe të shiut, sistemim i asfaltit, trotuare të reja, ndriçim led, si dhe mbjellja e pemëve. Kjo rrugë do të plotësojë edhe një standard tjetër pasi për herë të parë do të ndërtohet një korsi e dedikuar me tapet të kuq për biçikletat. Në total rruga ka një gjatësi prej 1340 metrash dhe është një ndër akset më kryesore në qytetin e Tiranës.

19 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)