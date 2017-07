Radarët e fshehtë në rrugët nacionale

Prej disa ditësh policia rrugore ka vënë në përdorim disa radarë të fshehtë, të cilët fotografojnë shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor.

Shefi i sigurisë rrugore thotë për Top Channel se gjoba do t’u shkojë me postë në banesë shkelësve. Por në rastet kur qytetarët kane ndërruar banesë, sipas Kodit Rrugor duhet të paraqiten brenda 10 ditësh në drejtorinë rajonale të transportit, ose të konsultohen me sistemin online E-gjoba.

“Pasi shkarkohen të dhënat e mbledhura nga radari, operatorët e Policisë Rrugore do të plotësojnë masat administrative dhe do t’i dërgojnë me postë në adresat përkatëse. Qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm dhe të kontrollojnë edhe sistemin E-gjoba”, sqaron Ismaili.

Për herë të parë, Policia Rrugore ka ngritur edhe një njësi operacionale, e cila do të ketë autoritetin të zhvillojë kontrolle blic në të gjithë vendin.

19 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH