Vlorë, Rama: T’i japim çdo zyre dinjitet, qeveria të jetë e lidhur me popullin

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një dëgjesë me qytetarët në qytetin e Vlorës. Rama dëgjoi shqetësimet e të pranishmëve dhe tha se duhet t’i japim çdo zyre dinjitet të merituar nga njerëzit.

“Është një luftë që bëhet nëse çdo njeriu të zakonshëm i jepet aksesi përmes platformës, ta çojë zërin deri tek ministri menjëherë, jo t’i nxihet jeta me muaj e vite derisa të shohë një ministër rrugës. Tek ministri menjëherë, te autoriteti më i lartë kur problemi nuk zgjidhet. Nuk duhet lënë qeveria e re të shkëputet nga populli që i dha votën, do e mbajë lidhur me popullin përmes një koalicioni të madh me njerëzit e zakonshëm të të gjitha shtresave dhe niveleve, të cilët kanë të drejtë të shprehin shqetësimet e tyre”, tha Rama.

Kryeministri nuk ka kursyer ironitë për Vangjel Dulen dhe Nard Ndokën.

“Futet në koalicion Vangjel Dulja me Nard Ndokën. E farë kanë ata më shumë se ju? Futen në koalicione dhe bëhen ministra. Pse mos të futeni ju në koalicion?” u shpreh kryeministri.

