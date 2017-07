Jeta “rozë” e Kristian Panuçit

Lajmi i bujshëm se Kristian Panuçi është zyrtarisht trajneri i ri kombetares shqiptare, është pritur me interes të jashtëzakonshëm nga tifozët shqiptarë. Për atë që personifikon Panuçi si figurë e futbollit italian, por edhe për pritshmëritë qe kombëtarja ka krijuar tashmë, duke synuar larg.

Karriera e tij futbollistike është e mbushur me histori suksesi, ai mbahet mend si një ndër mbrojtësit më të mirë italianë të viteve 1990-2000, duke u aktivizuar me klube të mëdha si Milan, Roma apo Real Madrid, por mesa duket trajneri i lindur me 12 prill 1973, pra vetem 44 vjeçar, njeherazi ka qenë mjaft i sukseshëm edhe në fusha të tjera të jetës.

Me sharmin dhe sportivitetin, elegant dhe karizmatik, i lindur në Savona dhe me tipare mesdhetare, nuk i ka shpëtuar klishesë së futbollistit që shoqerohet gjithnjë nga femra tërheqëse e të sukseshme, duke patur një axhendë sentimentale më aktive e më të ngjeshur se të tjerët.

Krahas golave në fushë, nëse do të kërkonim golat që ka shënuar në jetën private, ish mbrojtësi me origjinë gjysmë italiane e gjysmë çeke, do të gjenim lehtësisht një listë të gjatë me vajza bukuroshe. Spanjollja Isabelle Pannuci ishte ajo me të cilën u ngjit në altar, e nga martesa e tyre lindi djali, Juan.

Por pas historisë 7 vjeçare erdhi dhe divorci, vendin e Isabelles e zuri përkohësisht Rosaria Canavo, para së cilës perflitej se ishte futur në tablo edhe aktorja Raffaella Berge.

Pjesëmarrës në kompeticionin artistik ‘Bailando con le Stelle’, në të cilin ish-futbollisti u rendit i 6-ti, u përfol sërish se pati diçka më shume se sa thjesht miqësi edhe me partneren e tij në këtë konkurs, Agnese Junkure.

Gjithsesi, prej janarit të këtij viti, Kristian është i fejuar me Samanta Tognin, lidhje e cila duket e konsoliduar dhe premton për perspektivën.

Këto ishin pak nga hijet e jetes private të trajnerit italian, të cilin do të kemi mundesi ta njohim edhe më shumë tashmë që qendron në stolin kuqezi.

20 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)