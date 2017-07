Kapet në Elbasan i shumëkërkuari nga Italia për vrasje

Një person i shumëkërkuar, i shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje për llogari të autoriteteve italiane, është arrestuar nga policia e Elbasanit.

Bëhet fjalë për një 44-vjeçar, i cili rezulton i dënuar me 19 vjet e 7 muaj burg për veprën penale “Vrasje me dashje”

Ndalimi i tij u bë gjatë mbrëmjes së djeshme, me qëllim ekstradimi në shtetin italian.

I arrestuari quhet Astrit Sufali i njohur ndryshe edhe me emrat Adriano Sufali, Arben Zaim dhe Josko Rançiç, 44 vjeç, banues në Peqin.

Kapja dhe ndalimi i tij u bë pasi Gjykata e Elbasan me vendim penal dhënë më 1 prill të këtij viti ka caktuar masën e sigurisë “arrest me burg” me qëllim ekstradimin nga Shqipëria drejt Italisë.

Sufali është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane të drejtësisë, mbi bazën e urdhër arrestit evropian lëshuar më 14 shkurt 2012 nga Gjykata e Breshias në Itali, ku është dënuar me 19 vjet e 7 muaj burgim për kryerjen e veprës penale “Vrasje me dashje”

20 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)