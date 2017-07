Ministri Demiraj fiton gjyqin ndaj MM për t’u kthyer në FA

Ministri teknik i Brendshëm Dritan Demiraj ka fituar gjyqin për t’u rikthyer në postin e kolonelit në Forcat e Armatosura.

Vendimi për Demirajn është dhënë nga Gjykata Administrative e Apelit. Ai u shkarkua nga ministrja e Mbrojtjes Mimi Modheli në shtator 2014, me të cilën pati jo pak pëplasje me akuza dhe kundërakuza.

Demiraj ka 24 medalje në ushtri dhe 27 në sport. Komandant i Forcave Speciale të Ushtrisë, aq sa njihet si “babai”, udhëheqësi i parë luftarak në terren dhe trajnues i misioneve “Eagle” (nga 1-7), pedagog, autor i shumë librave, manualeve e kumtesave deri në kategorinë akademike të kërkimit shkencor.

Kolonel Dritan Demiraj, “Nderi i Kombit” me dekoratë presidenciale, u shkarkua nga detyra me 18 dhjetorit 2014 dhe u lirua me vendim te Kodhelit nga ushtria pas 31 vitesh kontribut.

20 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)