Radari “heq” 19 patenta, në 4 orë 40 gjoba në Rrogozhinë-Kavajë

Një ditë më parë, Top Channel paralajmëroi të gjithë drejtuesit e mjeteve se Policia Rrugore ka vënë në përdorim disa radarë të sofistikuar të cilët fotografojnë shkeljet e rregullave të qarkullimit, kryesisht në autostradat e vendit.

Kryesisht shkeljet e dokumentuara janë për shpejtësi tej normave të lejuara dhe parakalim të gabuar, që mbeten dy prej shkaqeve kryesore të aksidenteve të vend.

Radarët në fjalë, sipas ekspertëve të Policisë Rrugore nuk do të jenë statikë, por do të vendosen në akse të ndryshme të vendit, ndërsa gjobat do t’i dërgohen me postë në banesë drejtuesit të mjetit, referuar të dhënave të sistemit të targave.

Por në rastet kur qytetarët kanë ndërruar banesë, sipas Kodit Rrugor, duhet të paraqiten brenda 10 ditësh në drejtorinë rajonale të Transportit ose të konsultohen me sistemin online E-gjoba.

Policia Rrugore ka ngritur edhe një njësi operacionale, e cila do të ketë autoritetin të zhvillojë kontrolle blic në të gjithë vendin.

