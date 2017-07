Vetëvaret këngëtari i ‘Linkin Park’

Këngëtari i grupit të njohur të rrokut, ‘Linkin Park’, Chester Bennington është vetëvrarë.

Sipas asaj që raporton sajti TMZ, 41-vjeçari është gjetur i vetëvarur në shtëpinë e tij në Palos Verdes, Los Angeles. Këngëtari kishte një histori të gjatë abuzimi me drogën dhe alkoolin.

Chester Bennington iu bashkua bandës së njohur të rrokut në vitin 1999, ndërsa një vit me vonë grupi arrit majat e suksesit me albumin Hybrid Theory, i shitur me mbi 4,5 mln kopje brenda një kohe shumë të shkurtër.

20 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)