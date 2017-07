Fajin e ka Dante

Luan Rama

Kisha humbur në vargjet e Komedisë Hyjnore të Dantes dhe harrova plotësisht se duhej të zbrisja nga metroja, duke kaluar kështu pesë stacione më tej. Atëherë qesha me vete, u ktheva në drejtim të kundërt për tu kthyer në shtëpi duke përshkuar dhe njëherë dhe pesë stacione. Lexoja Ferrin e Dantes në një version dy-gjuhësh, një tekst marramendës. Kisha ditë që kërkoja ilustrimet e Bottiçelli-t mbi Komedinë Hyjnore me plot 100 ilustrime në një kodeks ku 34 prej tyre janë vetëm për Ferrin dhe të tjerat për Purgatorin dhe Parajsën. Këto ilustrime ndodhen në një Bibliotekë të Berlinit ndërkohë që vetëm gjashtë prej tyre janë në Biblioteca Apostolica di Vaticano.

Bëhet fjalë për një botim prestigjioz që vetëm një bibliotekë bashkiake e ka në Paris, përveç Bibliotekës Kombëtare të Francës, por ajo ishte mbyllur. Doja t’i shihja për të kuptuar akoma më mirë Ferrin. Imazhe të mrekullueshme, një thesar i madh, ashtu siç është vetë portreti i Dantes që pikturoi në atë kohë Botticelli, Danten me pelerinën e tij tëkuqe dhe një kurorë dafinash.

Kisha kohë që interesohesha për Danten që kur vjet shkova në Firence për të parëbashkë me mikun tim piktorin Frederik Ivanaj shtëpinë e tij dhepër tënjohur më mirë poetin e madh, koka e të cilit, në bronx, ishte ngjeshur lart në fasadën e murit për të parë kalimtarët, qytetin, botën njerëzore, ata miliona njerëz që vijnë nga të gjitha kontinentet për të pikëtakuar gjeniun e madh, pasi Dante ka qenëgjithnjë, veçanërisht për artistët, një referencëe madhe.

A nuk ishte i tillë ai për Baudelaire, Nerval, Lautremont, Balzac e shumë poetë të tjerë ; a nuk ishte Stendhal që gjatê gjithë kohës mendonte të përkthente Danten apo Aleksandër Dumas që përktheu dhe botoi këngën e parë të kësaj Komedie Hyjnore, pa mundur të vazhdonte, sepse aventura letrare e tij e çoi drejt ishullit për Monte Kriston e tij. Ka një modernitet të jashtëzakonshëm të veprës së Dantes, pasi edhe pse një tekst që është shkruar në vitet e para të 1300-ës, ai mbart në vetvete universalitetin njerëzor.Ferri i Dantes ka qenë një referencë e gjallë e realitetit shqiptar, e historisë shqiptare të shekullit XX.

Atë ditë kthehesha në shtëpi dhe si për tu justifikuar për vonesën thashë se fajin e kishte Dante. E megjithatë isha shumë i frymëzuar, pasi mendoja dy përkthyesit e dikurshëm të Dantes, që të dy ish të burgosur, ku njëri prej tyre përktheu Ferrin kur ishte i burgosur dhe imagjinova kështu në izolimin e madh njeriun që përjetonte ferrin e dhunimit të izolimit dhe burgosjes dhe që nga ana tjetër ndjente nevojën ta përkthente këtë vepër për t’ua bërë një ditë të njohur bashkëkohësve të vet. Kjo është sfida e vërtetë që bën njeriu, pasi forca e artit e tejkalon frikën, e tërheq artistin brenda magmës së artit që ai të flasë me gjuhën e tij. Në vargjet e fundit të Ferrit, ai shkruante « E quindi uschimmo a veder le stelle”… “Dhe që andej ne dolëm për të parë yjet”! Dante, poeti, shkonte kështu drejt dritës. A nuk duhet të shkojmë edhe ne drejt dritës, përsosjes njerëzore, drejt virtutit, pasi dhe në shoqërinë tonë, kriminelët, vrasësit, narcisët e pushtetit, intrigantët, makiavelistët, të korruptuarit e etur për para, gëlojnë ende. Dhe duke menduar kështu u ktheva në shënimet e mia mbi « Epistolarin e Zaratës » që po shkruaja :

“E dashur Bruna! Ishte një kënaqësi dhe një linçim i gjithë këtyre muajve, i gjithë këtij viti që kalova këtu. Kam harruar të të shkruaj se kur po përktheja këngën e XXII më mbetën në mendje dy vargje të paharruara: “Ne ecim të shoqëruar nga dhjetë demonë / Ah, ç’shoqëri e tmerrshme…” Këto vargje më flisnin për demonët që na kanë mbyllur këtu. Sigurisht, nuk janë të gjithë demonë, por mjafton që ata që janë në krye të vendit të jenë demonë që gjithçka të shndrohet në zi. Madje këtë skenë e pashë në ëndërr dhe u tremba, pasi pyeta veten: Edhe sa kohë do të jetojmë nën pushtetin e këtyre demonëve?…

Sidoqoftë, Ferrin unë e mbarova. Këngën e fundit do ta nis me gruan e Xhakos, që duket se do të vijë nga fundi i muajit. U gëzova që e mbarova por dhe u trishtova se Ferri është pjesa më e fuqishme e Komedisë hyjnore. Aty njeriu gjen vetveten, jetën njerëzore, historinë; aty njeriu gjen të keqen e madhe, të keqen që të vret shpirtin, trupin, që e godet njeriun dhe që të dobëtin e vë përposh, e mund, e bën skllav e të robëruar. Ah, e dashur, a e di çfarë shkruan Dante në fjalët e tij të fundit. Lexoje e dashur pasi s’ka gjë më të fortë e dramatike: “Udhërrëfyesi im dhe unë, përmes kësaj udhe të ftohtë për tu kthyer në dritën e ditës, pa u shqetësuar,ne shkuam të shlodheshim, ai përpara dhe unë pas, gjithnjë duke u ngjitur, gjersa arritëm të shohim ato gjëra të bukura që i shfaq qielli nga ai shteg rrethor prej nga erdhëm: ishim jashtë dhe pamë yjet!…

”Sa bukur e dashur të dalësh në dritë, çka e ëndërroj gjithnjë në natën e errët që na ka kapluar, në këtë udhëtim të tmerrshëm që s’dimë kur do të marrë fund. Lexon Danten dhe e ndjen se çdo të thotë të dehesh me dritën e bardhë të jetës. Vallë a do të dal e dashur nga ky tunel i errët ku jam mbyllur? Seferi më jep gjithnjë kurajo, ndërsa Xhako më përsërit gjithnjë se jeta është thjesht një lojë dhe se s’duhet parë me trisht por duhet gëzuar çdo çast sa jemi gjallë, qoftë dhe në ferr, pasi ajo që ka rëndësi nuk është izolimi, mungesa e lirisë së përgjithshme, por është të jesh i lirë në vetvete, ta ndjesh veten të lirë edhe kur të mbyllin në qeli, edhe kur të mbyllin gojën, të mendosh në liri dhe kur askush të mos mundë të të dhunojë mendimin, askush nuk mund të ta prangosë atë.

A thua se jam ilirë kur nuk jam me ty ? Jo, nuk e besoj. Liria ime je ti!… Bruna, gjithnjë pyes veten se si Dante kishte atë imagjinatë të jashtëzakonshme për të menduar për ferrin e botës. Të botës së djeshme dhe asaj që do të vinte… a nuk e jetuam edhe ne banorët e shekullit XX këtë ferr luftrash me milona të vrarë e të gjymtuar. Dy luftra të mëdha nuk i mjaftuan botës për të kuptuar ferrin e vërtetë, dhe ja tani, një luftë e re duket në horizont… Të kujtohet Stefani, ai që arriti më në fund të kthehej gjallë nga Mathauzeni, të cilin e takuam një ditë tek Shejnazi dhe na tregoi gjithë kalvarin e tij, jetën në kampin nazist dhe kalvarin e tij të mbijetesës ? Ai ishte nga të rrallët që arriti gjallë nga ajo masakër e madhe njerëzore, nga ai ferr që i krijoi njeriu-njeriut… Dante do t’i flasë gjithnjë njerëzimit me Ferrin e tij…Tani që kam mbaruar Ferrin jetën e shoh ndryshe. Tani jam dikush tjetër dhe lus Zotin që Danten e takova përsëri, këtu, në këtë ishull të humbur. Kush mund ta mendonte se një ditë do të gjendesha këtu dhe të përktheja Ferrin? Se do të jetoja çdo ditë me këtë vepër gjigande të letërsisë botërore?

Thuamë! Dante më mësoi si ta kuptoj këtë jetë efemere. E di shpirt që ti vuan më shumë se unë që kam përshkuar me mëndje të gjitha rrathët e Ferrit, duke parë se ç’është në të vërtetë njerëzimi, se ç’është mungesa e lirisë dhe se sa vlerë ka dashuria njerëzore. Shpesh pyes veten: vallë kjo ka qenë natyra njerëzore që në mugëtirën e kohrave ? Vallë, kështu është krijuar ky njeri për të rrënuar qytete, qytetërime, të cilat janë ndërtuar më parë nga të tjerët, të vrasë biri të atin, fqinji-fqinjin, që njeriu të gëzohet për krimin ? Përse u shfaq Neroni, përse u shfaqën mizorët e mëdhenj si Denisi i Siqelisë e të tjerë me rradhë, inkuizitorë, diktatorë, dhunonjësit e mëdhenj të lirisë ? Përse ?…

E megjithatë, unë dua të besoj se e keqja nuk është totale. Dante, në fund të fundit kishte besim tek njeriu dhe dashuria. Dhe unë, kam besim tek të dyja. Njeriu mund të mbruhet ndryshe, të ndërtohet ndryshe përmes kulturës, poezisë, muzikës, artit.Ah Bruna, kur unë do të largohem një ditë nga ky ishull dhe do të vij tek ti, kur unë do të kthehem vërtet nga ferri drejt dashurisë tënde që e tejkalon Parajsën, atëherë bota jonë do të jetë ndryshe, ne do të dimë të ndërtojmë jetën tonë, të gëzojmë fëmijët tanë dhe të kemi një të ardhme tjetër.

Ky është një dimër i egër që po kalojmë, një dimër i tmerrshëm plot rrufe që shkatërrojnë jetë njerëzish, e megjithatë, unë kam besim. Dante kishte besim në të ardhmen. Unë kam besim tek pranvera. Ne do ta shijojmë jetën tonë edhe pse vonë. Furia do të kalojë…”

