Gara në PD, të shtunën anëtarësia voton në 71 degë lokale

Nesër Partia Demokratike ka zgjedhjet brenda partisë. Në garë janë dy kandidatura, kryetari aktual Lulzim Basha i “vetëngrirë” nga posti dhe kandidati tjetër, Eduard Selami.

Kjo do të jetë fleta e votimit ku demokratët do të përzgjedhin një prej kandidatëve, duke votuar përbri tyre me shenjën x ose plus.

Janë rreth 103 mijë anëtarë të Partisë Demokratike që kanë të drejtën e votës, megjithëse një pjesë e konsiderueshme e tyre ndodhet jashtë vendit.

Zgjedhjet do të zhvillohen në mbi 60 degë, ndërsa numërimi i fletëve të votimit do të bëhet në selinë qendrore të partisë.

Degët e Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë do të jenë të hapura që prej orës 8 të mëngjesit dhe deri në orën 19.00, demokratët do të kenë mundësi të zgjedhin kryetarin e tyre për 4 vitet e ardhshme.

Fleta e votimit është e thjeshtë, me dy kandidatë, Lulzim Basha dhe Eduart Selami, renditja e të cilëve, siç tregon kryetari i Komisionit zgjedhor, Jemin Gjana, nuk është bërë sipas rendit alfabetik të emrit apo mbiemrit.

“Po duke qënë se njëra nga këto, njëra nxirrte njërin, njëra tjetrin të parë, nuk e bëmë me rend alfabetik, hodhëm short në komision. Shorti ka përcaktuiar renditjen”, thotë Gjana.

“Po nëse Besnik Mustafaj, apo Patozi, apo Topalli, apo dikush tjetër dalin dhe thonë se po regjistrohen masivisht njerëz të Bashës apo dikujt tjetër bëjnë një gabim të pafalshëm. Me Bashën le të sillen si të duan, po me këtë komision që unë drejtoj bëjnë një gabim që luajnë. Bëjnë një loj mediatike të turpshme, të padrejtë. Ju garantoj që askush nuk kahyrë në lista si anëtar i ri pas datës 28 qershor”, tha më tej Gjana.

Për shtesat në lista do të mbahet një regjistër i veçantë që të eleminohet mundësia e votimit dy herë, por Jemin Gjana u tregua i ashpër me kritikët e procesit, kur foli për qëllimin e akuzave të tyre.

“Cilido ka të drejtën të shohë, të kontrollojë gjithë dokumentacionin, por akuza të kësaj natyre janë akuza përtej politikës, janë akuza për të prishur përfundimisht atë që në PD është ndërtuar për vite, jo sot, por që në ’91 e sot”, u shpreh z. Gjana.

21 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)