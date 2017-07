Hapet për herë të parë dhoma sekrete e Princeshës Diana

Gjërat personale të Princeshës së ndjerë Diana, janë parë shumë pak nga publiku, por koleksionet e saj muzikore dhe këpucët e baletit do të shfaqen para publikut gjatë kësaj vere në Pallatin Buckingham të Londrës. Me këtë rast do të shënohet 20-vjetori i vdekjes së saj.

Disa nga objektet që do të prezantohen janë zgjedhur nga djemtë e saj, princi William dhe Harry, “ për të reflektuar përkushtimin e nënës së saj në detyrë dhe për të treguar kujtimet e tyre personale për të”, ka njoftuar Royal Collection Trust, e cila është përgjegjëse për kujdesin dhe publikimin e gjërave të mbretërisë.

Diana, gruaja e parë e princit Charles, ka vdekur gjatë një aksidenti në Paris, në gusht të vitit 1997, ndaj disa aktivitete përkujtimore janë planifikuar për të shënuar vdekjen e saj.

Vizitorët e pallatit do të mund t’i shohin gjërat e ekspozuara prej ditës së shtunë.

21 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)