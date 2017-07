Horoskopi – 21 korrik 2017

DASHI

Sot do të jepni maksimumin në profesion dhe studim. Do të dini të mbaroni detyrat tuaja me zotësi dhe shpejtësi. Zotësia juaj do të dalë në pah dhe me seksin e kundërt, në qoftë se keni fatin të qëndroni në kontakt me personin që ju pëlqen.

DEMI

Yjet ju këshillojnë të keni kujdes në vendin e punës, ku dikush ndoshta do të përpiqet të përhapë thashetheme të kota për ju. Matini mirë fjalët, sepse ajo që mund të thoni mund të interpretohet shtrembër

BINJAKËT

Yjet kanë rezervuar një ditë të komplikuar për ju sot. Hëna, Urani dhe Saturni në fakt janë në kundërshtim me shenjën tuaj, duke krijuar nervozizëm, por edhe situata të pasigurta dhe të paqarta në sektorin e ndjenjave e në familje.

GAFORRJA

Kjo do të jetë një ditë e mirë. Shumë projekte do të realizohen, ashtu siç i kishit parashikuar,por nuk do të mungojnë as ide raste të shkëlqyera. Në punë duhet të angazhoheni seriozisht, duke përqendruar energjitë tuaja tek objektivat që synoni.

LUANI

Yjet sot ju mbështesin në çdo sektor dhe ju ndihmojnë të merrni me lehtësi një iniciativë që menjëherë do të hapë dyert për një periudhë pozitive edhe për ata persona të kësaj shenje që janë pesimistë.

VIRGJËRESHA

Në sektorin financiar parashikohen përfitime të reja, por që do të nevojiten për të balancuar shpenzimet që keni bërë kohët e fundit. Gjithsesi paraqitet një situatë e ekuilibruar ekonomike.

PESHORJA

Kjo periudhë është e favorshme për të lindurit e shenjës së Peshores. Mund të shpenzoni me kënaqësi, por edhe të shtoni të ardhurat tuaja me zgjuarsi. Disa nga ju që do të kenë mundësi të jetojnë një dashuri të zjarrtë me një partner të ri.

AKREPI

Dita e sotme do të nisë mirë për ju, sepse yjet do t’ju udhëheqin në rrugën që do të ndiqni për të arritur suksesin e dëshiruar. Në sektorin e ndjenjave do të kaloni një ditë të këndshme me njeriun e zemrës, saqë mund të përshpejtoni pushimet ose të zgjasni më shumë ato që kishit filluar.

SHIGJETARI

Do të jetë interesante dhe pozitive dita e sotme për sa u përket projekteve të tipit ekonomik e personal. Kjo do të jetë një periudhë e mirë për të lindurit në shenjës së Shigjetarit, për të arritur rezultate të mira në sektorin profesional.

BRICJAPI

Paraqiten ulje e ngritje në jetën familjare. Yjet ju këshillojnë të mos e fokusoni vëmendjen tuaj tek aspektet negative të ndonjë pjesëtari të familjes, duke harruar vlerat që ai/ajo mbart.

UJORI

Të dalloni miqtë nga armiqtë tuaj nuk do të jetë dhe aq e lehtë. Ka nga ata që sillen me hipokrizi, por mos u shqetësoni në momentin e duhur do ta kuptoni se kush është me të vërtetë në anën tuaj.

PESHQIT

Në punë mundohuni të mos ndiqni projekte të reja, pa mbaruar ato që keni nisur më parë, sepse kështu mund të evitoni gabime e zhgënjime aspak të këndshme. Në mbrëmje mundohuni të mos lëndoni partnerin dhe të mos debatoni për argumente delikate me familjarët tuaj.