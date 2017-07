Interi këmbëngul për Injestën, ofertë zyrtare Barcelonës

E përditshmja spanjolle “Don Balon” ka bërë me dije sot se Inter kërkon të bëjë një blerje të rëndësishme për sezonin e ri dhe për këtë arsye vazhdon të insistojë në transferimin e Andres Iniesta nga Bercelona.

Kontrata e mesfushorit me skuadrën katalanase skadon verën e ardhshme, ndaj palët mund të arrijnë në një marrëveshje, për të kryer që tani këtë lëvizje me zikaltërit që kanë bërë një ofertë të parë.

Sipas mediave spanjolle, Inter është gati t’i ofrojë Iniestës një rrogë më të madhe se ajo që lojtari merr aktualisht me Barcelonën, duke u përpjekur që t’ia “rrëmbejë” lojtarin skuadrës spanjolle. Zikaltërit janë gati të kënaqin edhe katalanasit me një ofertë të pranueshme për 33-vjeçarin, që pas një viti rrezikon të largohet me parametrin zero, në rast se nuk rinovon.

21 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)