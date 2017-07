Patozi-Bashës: Ti nuk ngjite, nuk shkrepe dhe nuk çele as një ditë të vetme në PD

Astrit Patozi, ish-deputeti i Partisë Demokratike dhe njëherësh drejtues i lëvizjes për rimëkëmbjen e PD, si një nga kritikët më të ashpër të kryetarit demokrat, Lulzim Basha u ka bërë thirrje anëtarëve të PD që ta refuzojnë farën e 22 korrikut, pasi sipas tij, këto nuk janë zgjedhjet që i duhen PD për t’u shëruar nga gjendja ku ndodhet sot, por janë zgjedhje vetëm për hallin e Bashës.

Sipas Patozit, lëvizja e tyre nuk është një politike për pushtet, por për një përpjekje për të mbajtur të bashkuar dhe për të ngritur PD në lavdinë e kohërave të vjetra.

“E kemi të pamundur të pajtohemi me faktin se në partinë tonë nuk mbahet as formalisht përgjegjësi për humbjen. Basha është njëri prej nesh, po e kemi pasur kryetar, jo mbret që të vendosë gjithçka me kokën e vet. Kërkojmë një PD të bashkuar që ka vend edhe për Bashën, atij i duhet një PD pa ne dhe 200 mije shqiptarë që munguan në zgjedhjet e fundit. Kundërshtari na i vodhi votat, madje edhe na i bleu, po kjo u bë me marrëveshje, dhe dikush duhet të mbajë përgjegjësi për këtë. Humbja jonë nuk erdhi vetëm 3 muaj e fundit, ajo është ngjizur për 4 vjet. Kurrë një opozitë nuk i fiton zgjedhjet si e keqja më e vogël. më 18 shkurt Basha e hapi çadrën për të shpëtuar lëkurën e vet. Lulzim Basha ti nuk ngjite, nuk shkrepe dhe nuk çele as edhe një ditë të vetme”, tha Patozi.

21 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)