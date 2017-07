Gara në PD, demokratët zgjedhin sot kryetarin e ri; voton Selami

Zgjedhjet, voton Selami: Votimi do të ngrejë shpresën në PD

Në orën 10.00 ka votuar kandidati për kryetar Eduard Selami. Më pas në një prononcim për mediat Selami tha se procesi po zhvillohet i qetë. Ai shtoi se votimi i sotëm do ta bëjë më të bashkuar dhe do të ngrejë Partinë Demokratike.

Gara në PD, demokratët zgjedhin sot kryetarin e ri

Demokratët në të gjithë vendin kanë nisur sot votimin për të zgjedhur kreun e ri të partisë. Në garë për kryetarin e ri të PD-së janë Lulzim Basha dhe Eduard Selami.

Në të gjithë vendin do të jenë 73 Komisione të Votimit, ku demokratët do të kenë mundësi të votojnë që nga ora 08:00 deri në orën 19:00. Në secilën prej 73 komisioneve të dy kandidatët në garë Basha dhe Selami do të kenë përfaqësuesit e tyre, ndërkohë që të gjithë votat do të numërohen në selinë e PD-së në Tiranë.

Zgjedhja e kryetarit të PD është me parimin një anëtar një vote dhe mbahet pas një fushate intensive që kanë kryer kandidatet Lulzim Basha dhe Eduard Selami, në çdo degë të PD në gjithë vendin.

22 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)