Neymar, ja shifrat e kalimit te PSG

Tanimë duket thjesht çështje kohe, pasi Neymar është më të vërtetë vetëm një hap larg Paris Saint Germain.

Të paktën siç raporton edhe gazeta katalanase “Sport”, historikisht shumë pranë Barcelonës, klubi parizien ka përshpejtuar ndjeshëm tratativën, pasi i ka marrë miratimin babait dhe njëkohësisht babait të futbollistit, i cili është bindur me një çmim të jashtëzakonshëm.

Babai i Neymar do të marrë për firmën e të birit plot 100 milionë euro si shpërblim, më shumë se dyfishin e 40 milionëve që mori nga Barcelona kur u bind që ta çonte Neymar te katalanasit nga Santos. Rekord janë edhe shifrat e tjera të operacionit, që publikohen nga gazeta barcelonase Neymar do të marrë 30 milionë Euro neto në çdo sezon për 5 vitet e ardhshme, do të fusë në xhep në total plot 150 milionë Euro, ndërkohë që dihet tanimë prej ditësh edhe shifra prej 222 milionë Eurosh në klauzolën e tij që do të paguhet nga Al Khelaifi.

Risia në këtë rast qëndron në faktin se mediat katalanase bëjnë të ditur se klauzola do të paguhet deri të martën për t’i dhënë fund tërë kësaj çështjeje. Edhe pse Valverde në konferencë për shtyp bëri të ditur se ato në lidhje me Neymar janë thjesht zëra të merkatos në Francë insistojnë se braziliani i ka thënë “Po” Paris Saint Germain, ndërkohë që një tjetër lajm i rëndësishëm është ai i takimit mes sulmuesit dhe Presidentit të Barcelonës Jose Maria Bartomeu, që më në fund ka pasur një përballje kokë më kokë me sulmuesin në Neë Jersey ku Barça ndodhet për përgatitjet parasezonale. Takimi ka zgjatur rreth 15 minuta është mbyllur me Neymar që i ka thënë drejtpërdrejtë Presidentit synimin e tij për të lënë Barcelonën dhe për të shkuar te Paris Saint Germain. Raporti mes tij dhe klubit katalanas duket se ka arritur në fund.

22 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)