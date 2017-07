Selami thirrje demokratëve: Votoni për të ringjallur shpresën për të djathtën e bashkuar

Kandidati për kryetar i PD-së, Eduard Selami nëpërmjet një statusi në Facebook ka ftuar demokratët të marrin pjesë në votim.

“Te dashur demokrate,

Keto jane oret e ndryshimit te madh qe kemi kohe qe e presim, ky eshte shansi historik per t’ia rikthyer edhe nje here PD-ne demokrateve.

Ky eshte momenti per te vendosur gjithsecili me voten e tij/saj, me te miren qe meriton familja e vlerave te lirise dhe demokracise. Tani duhet votuar per te ringjallur shpresen per demokratet, per te djathten e bashkuar dhe per te gjithe shqiptaret.

Ne keto ore eshte e rendesishme te marrim pjese masivisht ne votim dhe se bashku me voten e lire te zgjedhim jo thjesht kryetarin, por modelin e ri te lidershipit bashkekohor”, shkruan Selami.

22 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)