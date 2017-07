Detajet e betimit të Presidentit, Meta do të shoqërohet nga vajza

Kur mbeten edhe pak orë nga nisja e ceremonisë zyrtare të betimit të Presidentit të ri të Republikes, gjithçka është pothuajse gati.

Nderkaq, vëmendje i është kushtuar dhe gjelbërimit përreth sallës së seancave plenare, ku në orën 18:00 të së hënës pritet të zhvillohet edhe ceremonia e betimit të Ilir Metës.

Pas kësaj, në orën 19:00, Presidenti i sapobetuar do të drejohet për në Presidencë, ku edhe atje janë duke u bërë përgatitjet e fundit për të pritur të gjithë të ftuarit që do të jenë në ceremoni.

Mësohet se fillimisht Ilir Meta do të pritet në zyrë nga Presidenti në detyrë, Bujar Nishani. Më pas të dy do të dalin në sheshin përpara Presidencës, ku Metës, përpara fjalimit të tij do t’i dorëzohet Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Bashkim Dedja.

Gjatë kësaj ceremonie, Meta do të jetë i shoqëruar nga vajza e tij, e jo nga bashkëshortja Monika Kryemadhi, e cila e ka bërë të ditur këtë vendim që në momentin kur Meta u votua si President në Parlament.

Pas fjalës që do të mbajë Presidenti i ri, ai në mënyrë simbolike do të përcjellë paraardhësin Bujar Nishani, moment ky që pasohet nga ceremonia zyrtare me parakalimin e forcave të Gardës së Republikës dhe 21 të shtënat me top.

E pas përfundimit të ceremonisë, vetëm një orë pas marrjes së detyrës zyrtarisht si Presidenti i Republikës, Ilir Meta do të japë intervistën e parë, në orën 21:00 në Top Story, përballë gazetarit Sokol Balla.

23 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)