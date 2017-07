Erdogani viziton vendet e Gjirit për shkak të krizës rajonale

Presidenti i Turqisë, Rexhep Taip Erdogan nisi sot një vizitë dyditore në vendet e Gjirit. Erdogan sot do të takohet me mbretin Salman të Arabisë Saudite, e pastaj do të qëndroj në Kuvajt, pasi ky vend po ndërmjetëson në krizë.

Presidenti Erdogan pritet që nesër ta përfundojë turneun me vizitën në Katar.

Arabia Saudite, Bahrejni, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti dhe vende të tjera, i kanë shkëputur lidhjet diplomatike dhe tregtare me Katarin, për shkak të dyshimeve se financon ekstremistët islamikë dhe ka marrëdhënie të afërta me rivalin rajonal, Iranin. Katari i ka hedhur poshtë akuzat.

Që me nisjen e krizës në muajin qershor, Turqia ka dërguar ushtarë në Katar dhe vazhdon të dërgojë transporte me ushqime për ta ndihmuar Katarin, që është një vend i vogël por i pasur i Gjirit.

23 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)