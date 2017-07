Fitorja e Bashës, Tomor Alizoti largohet nga PD

Kreu i Departamentit të të Përndjekurve në PD, Tomor Alizoti ka dhënë dorëheqjen nga posti.

Nëpërmjet një lajmërimi në Facebook, Alizoti thotë se jep dorëheqjen edhe nga anëtar i kryesisë së Partisë. Ai shprehet se i qëndron deklaratës se Lulzim Basha është përgjegjësi kryesor i humbjes dramatike të Partisë Demokratike në zgjedhje.

Postimi i Alizotit

Ne perfundim te votimit te anetaresise se PD per kryetarin e saj jap sot doreheqjen time nga detyra e drejtorit te departamentit te ish te perndjekurve dhe nga ajo e anetarit te kryesise. Une, pas humbjes dramatike te PD-se mbrojta qendrimin se z Lulzim Basha ishte pergjegjes kryesor per kete humbje dhe duhej te dorehiqej ne menyre qe partia te niste nje proces reflektimi dhe ringritjeje. Doreheqja do te ishte nje akt demokratik i nevojshem dhe nje pranim i vertete i pergjegjesive. Vetem keshtu ne do te kishim mundesine e ndertimit te nje fryme dhe force te vertete opozitare.

Basha zgjodhi nje qasje tjeter duke iu imponuar normave perendimore dhe duke u rizgjedhur, kesisoj une si akt qytetar dhe fisnik po zgjedh te dorehiqem. Mbetem nje mbeshtetes i paepur i PD dhe i te djathtes dhe shpresoj qe ajo shume shpejt te zere vendin qe meriton. Mirenjohje te thelle per te gjithe mbeshtetesit.

23 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)