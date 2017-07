Horoskopi – 23 korrik 2017

Dashi

Lumturia e një personi që e doni shumë do të jetë edhe juaja. Do të jetë një gjë e mrekullueshme për ju që të provoni një ndjenjë të tillë.

Demi

Nëse shpresoni se marrëdhënia me partnerin do të ndryshojë, duhet të bëni së pari pjesën tuaj. Për ata që janë singëll, dashuria do të vijë atëherë kur nuk e prisni. Bëni durim.

Binjakët

Është rasti të nxitoni nëse dëshironi që të shihni të realizuar atë projekt që e prisni prej disa ditësh. Duhet të dyshoni për idetë jo të qarta.

Gaforrja

Nesër hidhuni në një aventurë të re, pa pasur frikë se do të viheni nën provën e diçkaje që nuk e keni bërë kurrë më parë. Pasdite duhet të bëheni dëgjues.

Luani

Nëse ndiheni në faj për diçka në një marrëdhënie dashurore, ka ardhur momenti që të merrni frenat në dorë e të sqaroni personin e zemrës. Diellin dhe Jupiterin do t’i keni në krah në ambientin e punës.

Virgjëresha

Mos kini aspak frikë që të bëni atë që dëshironi më shumë: nuk është rasti që të ndiheni në siklet apo të hiqni dorë nga ndjenjat dhe qëllimet tuaja.

Peshorja

Mos e nënvlerësoni ndihmën që mund t’i jepni disa personave specialë: mbase nuk mund të bëni gjë konkrete, por prania juaj do të bëjë një ndryshim të madh.

Akrepi

Gjatë një diskutimi do të gjendeni pranë një personi sikur koha të mos kishte kaluar. Por gjërat nuk janë kaq të thjeshta: duhet të veproni më shumë.

Shigjetari

Mos e ekzagjeroni me fantazinë, por as mos jini shumë racionalë. Do të ndodhë ajo që është më e drejta, sepse bazat janë solide, duhet vetëm të bëni durim.

Bricjapi

Sot do ta kuptoni vërtet se sa shumë ju do një person dhe kjo gjë do t’ju lumturojë pa masë. Gjithsesi mundohuni që të reflektoni për drejtimin tuaj.

Ujori

Do të përjetoni një situatë pak kontroverse në momentin kur spontanisht do t’ju afrohet një person më i ri se ju, për t’ju dhënë këshilla.

Peshqit

Sot do të përfshiheni në një rutinë të zakonshme, por pasdite do të takoheni rastësisht me disa njerëz që nuk i keni parë prej disa kohësh.

23 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)